Нормандский формат (Германия, Франция, Россия и Украина) был создан для реализации Минских соглашений, которых больше не существует. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам по себе нормандский формат был создан для реализации Минских соглашений и работал для этого. Поскольку минских договоренностей больше не существует, они больше невозможны, вопрос: для чего?», — сказал он журналистам.

Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что ФРГ и Франция могли бы выступить посредниками в заключении мира в новой версии «нормандского формата». Он напомнил, что президенту России Владимиру Путину регулярно звонили канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон, что может означать определенную степень доверия.

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Также украинский посол отметил, что «было бы хорошим жестом, если бы главы двух государств и правительств приехали в Киев», чтобы изучить возможности прекращения конфликта.

По словам Мельника, немецкая сторона должна решить, подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, или же проявить инициативу «и не только поддержать большим количеством оружия, но и одновременно инициировать мирные переговоры».

21 апреля директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук, комментируя российско-украинские переговоры, напомнил о «печальном опыте» переговоров в «нормандском формате» и контактной группе, «когда Киев всеми правдами и неправдами уклонялся от выполнения Минских соглашений». По его словам, являвшиеся сопосредниками в «нормандской четверке» Франция и Германия, как и остальные страны Запада, «делали вид, что этого не замечают».

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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