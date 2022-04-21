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МИД РФ заявил о сопровождающихся агрессивной риторикой Киева переговорах

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Российско-украинские переговоры сопровождаются агрессивной риторикой Киева. Такое заявление сделал в четверг, 21 апреля, директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) Алексей Полищук.

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По словам представителя дипведомства, позиция украинской делегации на переговорах по-прежнему «виляет из стороны в сторону».

«Как и раньше, переговорный процесс сопровождается агрессивной риторикой Киева и Запада, поставками западных вооружений, направлением инструкторов и наемников», — заявил Полищук в интервью ТАСС.

Дипломат, в частности, указал на печальный опыт переговоров в нормандском формате и Контактной группе, «когда Киев всеми правдами и неправдами уклонялся от выполнения Минских соглашений». При этом являвшиеся сопосредниками в нормандской четверке Франция и Германия, как и остальные страны Запада, «делали вид, что этого не замечают».

«Гарантий, что эта история не повторится, — нет», — подчеркнул представитель МИД.

Ранее Полищук также отметил, что переговоры России и Украины продолжаются в видеоформате практически в ежедневном режиме. Межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договоренности об урегулировании ситуации на Украине, ее будущем нейтральном, внеблоковом статусе и других вопросах.

Накануне в среду представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже давно не доверяет переговорщикам Украины. И Москва, со своей стороны, была готова к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

Последний на сегодняшний день четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Встреча длилась около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

12 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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