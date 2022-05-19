Посол Украины в Германии призвал возобновить нормандский формат

Германия и Франция могли бы выступить посредниками в заключении мира в новой версии нормандского формата. Об этом 19 мая в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Нормандский формат никто не отменял. Мы исходим из того, что Германия и Франция способны и дальше играть роль посредника», — сказал он.

Он напомнил, что президенту Владимиру Путину регулярно звонили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это означает, что есть определенный уровень доверия. Было бы неправильно, не воспользоваться этим шансом», — пояснил Мельник.

По его мнению, доверие к Германии, Франции есть на Украине и, возможно, в России.

Также он считает, что «было бы хорошим жестом, если бы главы двух государств и правительств приехали в Киев», чтобы изучить возможности прекращения конфликта.

По словам Мельника, немецкая сторона должна решить, подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, или же проявить инициативу «и не только поддержать большим количеством оружия, но и одновременно инициировать мирные переговоры».

21 апреля директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук, комментируя российско-украинские переговоры, напомнил о «печальном опыте» переговоров в нормандском формате и контактной группе, «когда Киев всеми правдами и неправдами уклонялся от выполнения Минских соглашений». По его словам, являвшиеся сопосредниками в «нормандской четверке» Франция и Германия, как и остальные страны Запада, «делали вид, что этого не замечают».

Нормандский формат — переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг Донбасса с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Впервые обсуждения в рамках формата начались в июне 2014 года в Нормандии на праздновании 70-летия высадки войск союзников. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.