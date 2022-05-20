Военный эксперт оценил перспективы НАТО в Азовском море

После взятия курса на прием Украины в НАТО уже в рамках подготовительных мероприятий страны – члены альянса планировали создать военно-морские базы, в том числе и в Азовском море. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что планы альянса по строительству военных баз в Азовском море были сорваны, так как Украина потеряла контроль над выходом к стратегически важному объекту как результат спецоперации РФ.

«Был взят курс на прием Украины в НАТО, но уже в рамках подготовительных мероприятий, в частности, англичане планировали создание своего рода объектов, которые могли быть квалифицированы как военно-морские базы. Очевидно, что и в Азовском море тоже могли появиться какие-то такие объекты», — отметил Коротченко.

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По словам военного эксперта, последствия размещения баз Североатлантического альянса в регионе для безопасности России были бы такими же, как от вступления Финляндии и Швеции в НАТО, то есть крайне негативными.

17 мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО грубо нарушает свои обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, результатом чего стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

4 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Североатлантического альянса от выполнения Основополагающего акта Россия–НАТО позволяет ему проводить военные учения вблизи российских границ, размещать вблизи России ядерное оружие и устраивать провокации.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала целью НАТО «наращивание военного потенциала и географической экспансии», а также создание «еще одного фланга для угроз России».

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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