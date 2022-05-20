Прямой эфир
Сюжет:

Военный эксперт оценил перспективы НАТО в Азовском море

Военный эксперт Коротченко оценил перспективы НАТО в Азовском море
0
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После взятия курса на прием Украины в НАТО уже в рамках подготовительных мероприятий страны – члены альянса планировали создать военно-морские базы, в том числе и в Азовском море. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что планы альянса по строительству военных баз в Азовском море были сорваны, так как Украина потеряла контроль над выходом к стратегически важному объекту как результат спецоперации РФ.

Ближайшее окружение: в Донбассе обретают черты новые «котлы» для ВСУ
Украинская сторона всё чаще использует в зоне боевых действий слабо обученных резервистов

«Был взят курс на прием Украины в НАТО, но уже в рамках подготовительных мероприятий, в частности, англичане планировали создание своего рода объектов, которые могли быть квалифицированы как военно-морские базы. Очевидно, что и в Азовском море тоже могли появиться какие-то такие объекты», — отметил Коротченко.

Реклама

По словам военного эксперта, последствия размещения баз Североатлантического альянса в регионе для безопасности России были бы такими же, как от вступления Финляндии и Швеции в НАТО, то есть крайне негативными.

17 мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО грубо нарушает свои обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, результатом чего стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

4 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Североатлантического альянса от выполнения Основополагающего акта Россия–НАТО позволяет ему проводить военные учения вблизи российских границ, размещать вблизи России ядерное оружие и устраивать провокации.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала целью НАТО «наращивание военного потенциала и географической экспансии», а также создание «еще одного фланга для угроз России».

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022