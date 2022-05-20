Доллар на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года

Рубль в пятницу, 20 мая, продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. По состоянию на 10:30 мск доллар упал до 60 рублей впервые с апреля 2018 года.

В 10:32 курс доллара составлял 59,9 рубля за 1 американский доллар, что на 2,005 рубля ниже предыдущего закрытия. Евро к этому времени стоил 62,04 рубля, подешевев на 2,36 рубля.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин отметил, что курс рубля абсолютно рыночный. Внешнее воздействие властей на него не оказывается.

Он объяснил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Банк России и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные страны и платежи инвесторам из таких государств. Это привело к росту объема валюты в РФ.

12 мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Российская нацвалюта по отношению к американской выросла с начала этого года на 11%. Так рубль стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.