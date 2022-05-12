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Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский рубль является лучшей валютой мира в 2022 году, пишет в четверг, 12 мая, агентство Bloomberg.

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Согласно последним данным, рубль по отношению к доллару вырос с начала 2022 года на 11%. Таким образом, он стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

«Рост рубля стал результатом ряда мер, предпринятых правительством России для защиты валюты после санкций Запада», — пишет агентство.

Так, РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

Агентство называет укрепление рубля примечательным на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса. Отмечается, что другие страны, которые в недавнем прошлом ввели контроль за движением капитала, не добились таких же результатов.

«Турция и Аргентина предприняли аналогичные меры, что привело к катастрофическим последствиям для лиры и песо, которые достигли новых исторических минимумов и так и не восстановились», — говорится в статье.

12 мая, согласно данным Мосбиржи, рубль продолжил укрепляться. Так, курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года.

Ранее, 8 мая, несколько экспертов сообщили «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе рубля будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть. Однако в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60, считают специалисты. Но снятие регуляторных мер может изменить ситуацию, опустив в мае курс до отметки 78–85.

5 мая партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов в беседе с «Известиями» также отметил, что введение мер валютного контроля Центоробанком — жесткий инструмент для поддержки курса рубля, в связи с чем возможны локальные перегибы с чрезмерным укреплением. По его словам, в ближайшее время меры ЦБ будут смягчаться и рубль окажется под умеренным давлением. При этом он уточнил, что, если Евросоюзом будет введено нефтяное эмбарго, рубль может ощутить понижательное давление.

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