Партнер инвесткомпании назвал причины укрепления рубля

Введение мер валютного контроля Банком России — достаточно жесткий инструмент для поддержки курса рубля, поэтому возможны локальные перегибы с чрезмерным укреплением. Об этом заявил «Известиям» партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов в четверг, 5 мая.

Ранее в этот же день на Московской бирже курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Курс евро упал до 69,84 рубля. Накануне американская нацвалюта подешевела до 68 рублей, стоимость европейской упала ниже 71 рубля.

По словам Шатова, в ближайшее время меры ЦБ будут смягчаться, так как такой курс не выгоден ни российскому бюджету, ни компаниям-экспортерам, а значит, и рубль окажется под умеренным давлением.

Если будет введено нефтяное эмбарго, которое может стать частью шестого пакета санкций со стороны Евросоюза, рубль может ощутить понижательное давление, добавил партнер Capital Lab.

Поэтому, по словам специалиста, в текущей ситуации избавляться от валютных сбережений нецелесообразно. Покупать же валюту можно — при наличии возможностей это сделать, посоветовал он.

«Причины укрепления рубля остаются прежними и заключаются в сохраняющихся мерах валютного контроля, которые были введены ЦБ в конце февраля–начале марта текущего года. В условиях невозможности применять валютные интервенции регулятор использует именно такие ограничения, которые естественно являются менее гибким инструментом. Среди них и введение обязательной продажи 80% валютной выручки экспортерами и ограничения на покупку валюты физическими лицами, ограничение на проведение операций нерезидентами», — рассказал он.

Кроме того, курс рубля растет из-за того, что России удалось избежать технического дефолта по внешнему госдолгу, выполнив свои обязательства перед кредиторами. Еще одним фактором стало сокращение спроса на иностранну/ валюту в результате резкого снижения импорта из-за введения санкций, добавил партнер инвесткомпании.

Накануне инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин спрогнозировал продолжение тенденции на укрепление рубля в первой половине мая, которое, по его словам, регулируется за счет контроля за движением капитала.

1 мая директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов рассказал о крахе евро в российской экономике. Он указал, что введенные Западом санкции уничтожили спрос на евро со стороны простого населения при сохранении большого количества предложений со стороны экспортеров.