Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

Доллар упал ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи 4 мая.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 17:55 мск падал на 3,03 рубля, до 67,93 рубля, евро — на 3,31 рубля, до 71,44 рубля. Позднее евро опустился ниже 71 рубля. Такой показатель не фиксировался с февраля 2020 года.

Инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что рубль, вероятно, продолжит тенденцию на укрепление в первой половине мая и регулируется данный процесс за счет контроля за движением капитала. Он пояснил, что укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

13 апреля глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.