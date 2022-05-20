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Источник сообщил о списках пропавших и плененных украинских военных

РИА Новости опубликовало списки погибших и плененных военных ВСУ на южном направлении
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Военнопленные
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Сотрудники российских силовых ведомств получили списки плененных, пропавших без вести или погибших военных Украины. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал источник «РИА Новости» в силовых структурах РФ.

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Украинская сторона всё чаще использует в зоне боевых действий слабо обученных резервистов

«Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — отметил собеседник агентства.

По его словам, большинство из списков — это рядовые и младший командный состав. Им также было отмечено, что Киев стал чаще направлять плохо обученных новобранцев и боевиков территориальной обороны в зону боевых действий, призванных в рамках всеобщей мобилизации.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» 20 мая объяснил, почему в зоне основных боевых действий с украинской стороны всё чаще встречаются слабо обученные резервисты. Они быстро сдаются небольшими группами и рассказывают о плохом снабжении.

10 мая в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в районе острова Змеиный потерял 30 военных беспилотников, более 50 украинских боевиков. При попытке захватить остров Змеиный в Черном море армия Украины также лишилась четырех боевых самолетов, 10 вертолетов, трех катеров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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