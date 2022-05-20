МО РФ показало боевую работу вертолетов Ми-28 и Ка-52 в ходе спецоперации

Минобороны в пятницу, 20 мая, продемонстрировало боевую работу многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Выпустив шесть неуправляемых ракет по указанным разведкой координатам противника, экипажи Ми-28 «Ночных охотников» возвращаются чтобы перезарядиться. В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экипажи работают посменно круглые сутки. Летчики шутят — в небе времени проводят больше, чем на земле.

Арсенал вооружения Ми-28 — 30-миллиметровая скорострельная пушка и ракеты. «Ночные охотники» редко работают в одиночку. В основном они входят в состав боевых групп вместе с Ка-52 и Ми-8. В их задачу входит не только поразить наземные цели, но и прикрыть сослуживцев.

За один вылет группе удается уничтожить целые цепочки военной инфраструктуры украинской армии. Одни сжигают склад боеприпасов, другие — выводят из строя бронетехнику, которая охранят подходы к нему.

Лучшим вертолетом в мире называет Ми-28 командир звена «Ночных охотников» Антон. Не смотря на свой молодой возраст, он уже опытный военный летчик. У него было несколько командировок в Сирию. Чуть больше месяца Антон получил «Орден мужества».

По его словам, у Ми-28 очень хороший пилотажный навигационный комплекс. И совместно с системой управления оружием позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме. Из-за частого применения противником ПЗРК приходится применять вооружение с максимальной дальности, даже иногда вне визуальной видимости по заранее запрограммированным целям.

«Был полет ночью в сложных метеоусловиях. Задачей было уничтожение скопление техники на дороге. Также вышли в район цели. Осуществляли поиск, обнаружение и опознавание цели. Было опознано два бронетранспортера противника. Применили управляемую ракету, а также неуправляемые ракеты типа С-8КОМ. Цели были успешно поражены, в двух заходах, с разных направлений», — вспоминает Антон.

Ранее, 18 мая, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал уничтожение объектов противника российским многоцелевым истребителем Су-30 в ходе военной спецоперации по защите населения Донбасса.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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