Прекращение сопротивления Украины силам России и Донбасса в рамках спецоперации РФ станет окончанием существования украинского государства. Об этом в четверг, 19 мая, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен в процессе заседания ООН.

При этом прекращение военных действий по инициативе российский стороны, согласно прогнозам Блинкена, станет завершением спецоперации без ущерба существованию Украины.

Материал дополняется.