Рогозин заявил о способности ракеты «Сармат» снести половину враждебного РФ континента

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» способна уничтожить половину берега континента. Об этом в четверг, 19 мая, заявил генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится», — заявил Рогозин на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Глава госкорпорации напомнил, что «Сармат» начнет поступать на вооружение осенью.

24 апреля командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев заявил, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми блоками «Авангард».

20 апреля РФ успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение РВСН.

Как отметил российский президент Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность РФ от внешних угроз.

В сентябре прошлого года Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата». Однако, по его словам, наличие такого потенциала обеспечивает страну на 30–40 лет «абсолютно спокойной независимой жизни граждан».

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.