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Эксперты ЭИСИ оценили перспективы развития России на фоне санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие пять лет экономика России будет перестроена с Запада на Восток и будет носить мобилизационный характер с элементами планового хозяйствования. Такое мнение выразил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в ходе круглого стола, на котором собрались 19 мая эксперты института социальных исследований (ЭИСИ). Они оценили перспективы развития России в условиях новой реальности, сформировавшейся на фоне антироссийских санкций.

«На самом деле у нас много козырных карт. Сейчас нужно накормить народ, обеспечить страну энергоресурсами и обезопасить ее, наладить логистические цепочки. У России всё это, к счастью, есть. Перспективы у нас очень хорошие», — отметил эксперт.

Он также выразил уверенность в том, что в перспективе Россия может стать центром информационной и технологической безопасности.

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Эксперты сошлись на том, что Россия по-прежнему остается ведущей сельскохозяйственной державой и мировым энергетическим лидером.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия активно разворачивает инфраструктуру поставок нефти, газа и угля на восток. Она также выразила уверенность в том, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будет отмечаться спрос на российские энергоносители.

По словам вице-премьера России Александра Новака, этот процесс уже идет. Он отметил, что объем поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям, в числе которых весомую роль играет АТР.

12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства, в частности, отметил, что рубль в этом году «демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира».

4 мая заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени. Он подчеркнул, что Запад с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, но на деле антироссийские рестрикции ставят на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

Страны Запада продолжают ужесточать санкции против России в разных сферах в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите мирного населения Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне украинских обстрелов по ДНР и ЛНР.

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