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В России придумали новый способ очищения воды от радиоактивных веществ для АЭС

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Российские ученые для очистки сточных вод атомных электростанций (АЭС) и предприятий по производству и обогащению ядерной руды от тяжелых металлов и радиоактивных веществ предложили использовать живые бактерии. Как сообщили в пресс-службе НИТУ «МИСиС» 19 мая, наиболее эффективными в данном случае являются почвенные бактерии вида Azotobacter vinelandii.

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Данный вид бактерий может синтезировать полисахарид леван, который адсорбирует высокотоксичные металлы и радиовещества. А их использование поможет также сократить расходы на гидрогели на основе полисахаридов, которые сейчас специально синтезируются для очистки таких предприятий, что является очень дорогостоящим процессом.

«Леван эффективно связывает натрий, магний, серу, кальций и железо. Гидрогели на основе левана и поливинилового спирта продемонстрировали высокую степень сорбции ионов тяжелых металлов (медь, цинк, кадмий) и радионуклидов (плутоний, уран)», — цитирует «Газета.Ru» одного из авторов исследования, профессора кафедры физического материаловедения НИТУ «МИСиС» Георгия Максимова.

При этом такой биофильтр может использоваться повторно.

13 апреля 2021 года правительство Японии официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу воды с атомной станции в океан займет около двух лет. В стальных баках на территории «Фукусимы-1» скопилось свыше 1,25 млн т воды.

В тот же день заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, к.т.н. Константин Рогинский заявил «Известиям», что объем воды с АЭС «Фукусима-1», который Япония планирует сбросить в Тихий океан, слишком незначителен, чтобы привести к экологической катастрофе, даже в случае некачественной очистки. Вода, которую планируют слить в океан, не представляет опасности экологии Охотского моря, потому что течение в том регионе идет с севера на юг в сторону Японии, подчеркнул ученый.

В декабре 2020 года сообщалось, что ученые РХТУ им. Д.И. Менделеева создали новую технологию изготовления сорбционного материала для трудноуловимой формы радиоактивного йода. Новый фильтр с сорбентом эффективнее и дешевле действующих, утверждают разработчики.

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