Шел отряд: в Приморье вспомнили легендарные бои Гражданской войны

К вековому юбилею окончания Гражданской войны в 40 км от Хабаровска после длительного забвения открыли памятник-музей «Волочаевское сражение». На восстановление объекта федерального значения было выделено 24,99 млн рублей. Посмотреть результаты приехали военные, бывшие комсомольцы и сегодняшние поисковики. В Министерстве культуры музею прочат большое туристическое будущее. «Известия» оценили качество работы и своевременность памятника.

Чтобы с боем взять Приморье

На территории села Волочаевка Еврейской автономной области есть место, важное не только для Дальнего Востока, но и для всей России — памятник-музей, сооруженный в память Волочаевских боев. Мемориал появился здесь в 1928 году на вершине сопки Июнь-Корань, где захоронено 118 бойцов, погибших в одном из крупнейших сражений Гражданской войны. В мае 2022-го обновленный музей открыл свои двери всем желающим.

Фото: Зоя Игумнова

С утра в Волочаевку двигался поток машин. На въезде даже установили полицейский кордон. И стар, и млад шли к памятнику при полном параде. У многих в руках были цветы. Из динамиков звучало: «По долинам и по взгорьям/ Шла дивизия вперед/ Чтобы с боем взять Приморье / Белой армии оплот…». А поднимаясь на сопку Июнь-Корань, гости громко напевали: «Шел отряд по берегу, шел издалека, / Шел под красным знаменем командир полка…» Красные знамена несли и участники торжества.

— Я впервые сюда попала еще в 1970-х, — рассказывает Светлана Николаевна из Биробиджана. — Нас, ехавших по комсомольской путевке из Саратова на Дальний Восток, с поезда пересадили в автобусы и привезли от станции к мемориалу. Тогда это место вызывало невероятный трепет. Да и сейчас я не меньше волнуюсь.

Сто лет назад на этой земле шел Волочаевский бой, ставший одним из финальных эпизодов Гражданской войны. Именно здесь решалось: быть или не быть Дальнему Востоку в составе России. В феврале 1922 года Народная-революционная армия Дальневосточной республики во главе с Василием Блюхером разгромила Белоповстанческую армию. В результате Волочаевской операции без боя был взят Хабаровск. Эти стратегические шаги привели к окончательной победе советской власти на Дальнем Востоке.

Один из участников боев Алексей Бадоньи тогда создал проект будущего музея рядом с братской могилой на Июнь-Корань. Белоснежное здание с уступами, на крыше которого возвышалась скульптура бойца в буденовке с винтовкой в руках. Долгие годы сооружение на сопке принимало тысячи туристов. Но в 1990-е к музею потеряли интерес. Окна заложили кирпичом, на двери повесили амбарный замок.

Фото: Зоя Игумнова

«Тоже нехилые ребята»

Опасаясь утраты памятника, в 2017 году Российское военно-историческое общество (РВИО) подняло вопрос об его восстановлении. А в 2020-м Министерство культуры РФ заключило госконтракт на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — мемориала «Волочаевское сражение» и выделило 24,99 млн рублей. На основе архивных документов и фотографий реставраторам к маю 2022 удалось воссоздать первоначальный облик музея. Экспозицию в нем создал Музей военной истории РВИО.

— К сожалению, в постсоветский период памятник был незаслуженно забыт и практически утрачен, и сейчас мы восстанавливаем историческую справедливость, — сказала на открытии замминистра культуры Ольга Ярилова. — Для каждого из нас крайне важно хранить память о каждой странице нашей истории и рассказывать о ней подрастающему поколению, воспитывая чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну. Я уверена, что очень скоро этот музей станет яркой точкой на туристической карте нашей страны.

Если взрослым есть что вспомнить, то молодежь узнает о сражениях не только из учебников, но и в экспедициях. На открытие мемориала приехали участники военно-исторического клуба «Амурец» и Поискового движения России, отделения которого есть по всей стране. Юным поисковикам действительно интересно изучать историю, они хотят рассказать о своих открытиях. Во время открытия мемориала девочки в униформе санитарок времен Гражданской войны знакомили гостей с артефактами медицинской службы. Это бутылки и склянки, отлитые до революции. Сто лет назад в них хранились лекарства. А нашли их ребята на свалке, — очистили и отмыли.

Фото: Зоя Игумнова

— Есть и несколько экспонатов, купленных на аукционах, — говорит учащаяся хабаровской школы № 49 Юля Диденко. — Вот, например, медицинская книжка, а в ней рецепты, название медикаментов. Даже формулы по расчету нормы жиров, белков, углеводов для солдат. Раненым медики назначали в рацион дополнительную порцию говядины или баранины.

Рядом — стол с карабинами, винтовками Мосина и Манлихера, сабли, штыки. Что-то ребята откопали, что-то к ним попало с оружейных складов. К раритетному оружию живой интерес проявляли и посетившие музей военнослужащие.

— Это же история, как такое может быть неинтересно, — восхищается один из них, взяв в руки увесистую винтовку Мосина. — Деды наши были физически крепкие, мощные. Современное оружие легче, но обмундирование зато у нас не легкое, один бронежилет, каска сколько весят. «То на то» и выходит. Мы не хуже дедов, тоже нехилые ребята.

События гражданской войны на Дальнем Востоке имеют свою особенность. Это была борьба с иностранными интервентами. Четыре года они хозяйничали на восточных рубежах России. Иностранный контингент насчитывал 150 тыс. военных.

Фото: Зоя Игумнова

— 70 тыс. штыков относились к японской армии, — уточняет первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. — Они стремились максимально эффективно воспользоваться временем и внутренними проблемами России. Вывозили из нашей страны всё, что имело ценность: драгоценности, пушнину, лес, рыбу. Ущерб, нанесенный тогда Дальнему Востоку, оценивался в 300 млн рублей золотом.

Чтобы подобного не повторялось, по мнению вице-губернатора, историю надо знать и извлекать из нее уроки. И как заметил помощник президента РФ Владимир Мединский, не вырывать из учебников истории и памяти отдельных страниц, ведь отрицание прошлого ведет к повторению ошибок. Основываясь на объективном знании истории, предотвращать внутренние конфликты, не допуская раскола и противостояния. Мы — единый народ, и Россия у нас одна, заключил Мединский.