МИД РФ потребовал снять санкции в ответ на призыв открыть доступ к морским портам Украины

Для решения мирового продовольственного кризиса необходимо обратить внимание на причины, которые его вызвали, и снять санкции с России, наложенные США и Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ответ на призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине.

«В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», — пояснил он.

Руденко подчеркнул, что продовольственный кризис был вызван комплексом причин, а вопрос, заданный Бизли, надо рассматривать комплексно и двусторонне.

18 мая Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, несмотря на то что Москва заявляла, что порты заблокированы Украиной. По словам высокопоставленного сотрудника ООН, продолжение блокировки портов станет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны должны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого, министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из «группы семи», усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

11 мая цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая.