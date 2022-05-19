Минобороны РФ опубликовало видео содержания сдавшихся в плен с «Азовстали»

Украинские боевики, сдавшиеся в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, находятся в хороших условиях в Донецкой Народной Республике (ДНР), в населенном пункте Еленовка. Об этом на видео, распространенным 19 мая Минобороны РФ, рассказал один из украинских пленных Станислав Прященко.

По его словам, пленных водят в столовую, кормят хорошо. Как следует из опубликованного видео, располагаются пленные в отдельном помещении. На двухярусных кроватях, где расположились сдавшиеся в плен украинские военные, есть матрасы, одеяла, постельное белье и подушки.

«У меня здесь есть раненые ребята. Ждем медика, сказали, что подойдет», — рассказал пленный журналистам.

Сослуживцы Прященко подтвердили хорошие условия своего содержание и питание.

Представившийся хирургом мужчина указал, что украинских пленных никто не оскорбляет, на личности не переходят.

19 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за сутки с «Азовстали» в Мариуполе вышел и сдался в плен еще 771 боевик группировки «Азов» (в России в отношении него возбуждены уголовные дела). Всего с понедельника в плен сдались 1730 украинских боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке.

Пленные уже рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Также они заверили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Представитель ВСУ подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинским военным, которые выйдут с «Азовстали», гарантируют жизнь и достойное обращение. Более того, российский лидер предлагал представителям ООН и Красного Креста лично убедиться, как содержатся украинские боевики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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