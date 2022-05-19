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За сутки с «Азовстали» в плен сдался еще 771 боевик «Азова»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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За прошедшие сутки с «Азовстали» в Мариуполе вышел и сдался в плен еще 771 боевик группировки «Азов», сообщил 19 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего с понедельника в плен сдались 1730 украинских боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке, указал он.

Кроме того, за сутки в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники ВСУ.

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Они предлагали выпускать мирных жителей за поставку продовольствия и медикаментов

Ракетными войсками и артиллерией поражено шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины.

18 мая Минобороны РФ сообщило о 694 сдавшихся за последние сутки боевиках с «Азовстали». Националисты уже начали давать показания, а также общаться с прессой. Так, накануне они заявили представителю Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Также они заверили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Представитель ВСУ подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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