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Стали известны города-лидеры по инвестициям в социальные объекты

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Здание одной из школ города Нижневартовска
Фото: РИА Новости/Александр Поляков
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Первые строчки в рейтинге российских городов-лидеров по привлечению частных инвестиций на строительство и модернизацию общественной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) заняли Нижневартовск, Сургут и Южно-Сахалинск, сообщили «Известиям» в Национальном центре ГЧП.

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При составлении рейтинга эксперты проанализировали 277 проектов ГЧП на 460,7 млрд рублей, уточнили там. Основное их число пришлось на коммунально-энергетическую (преобладают объекты теплоснабжения) и социальную сферы (объекты культуры и досуга, спорта, школы, детсады).

«В этом году участие в рейтинге приняли уже 118 городов, хотя еще в начале их было 100. Первая сотня была сформирована из 100 крупнейших городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. А затем города начали в инициативном порядке подавать заявки на участие в рейтинге», — рассказал «Известиям» генеральный директор Национального центра ГЧП Павел Селезнев.

По его словам, в рамках исследования оценивается, насколько активно города используют механизмы ГЧП для запуска проектов и какие условия создают для инвесторов.

В топ-10 рейтинга также вошли Волгоград, Магадан, Пермь, Новосибирск, Барнаул, Воронеж и Новороссийск.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Школьная задача: названы города — лидеры по инвестициям в соцобъекты»

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