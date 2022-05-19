Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 19 мая

В Москве в четверг, 19 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, также ожидается небольшой дождь. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в столице температура воздуха составит +11…+13, ночью столбики термометров опустятся до +3…+5.

В Подмосковье в дневное время суток будет от +10 до +15 градусов. Ночью ожидается +3…+5, по области до 0, местами заморозки до -1 градуса.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/c, местами с порывами до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Ранее, 16 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что на этой неделе жителей и гостей Москвы и области ожидает прохладная погода.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что тепло придет в Москву после 20 мая. По его словам, потепление в столице будет происходить постепенно.