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Синоптик предупредил жителей Москвы о дожде со снегом на неделе

Синоптик Синенков рассказал о дожде со снегом в Москве на неделе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и области ожидает прохладная погода, а в ночь на четверг пройдет дождь со снегом. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«На этой неделе в Московском регионе будет прохладно. Во вторник мы ожидаем +13… +15 градусов, кратковременный дождь, в среду без осадков, температура воздуха составит +14… +16, но ветер сохранится северный, поэтому на значительное потепление рассчитывать не приходится», — рассказал синоптик.

По его словам, в ночь на четверг через Москву пройдет холодный атмосферный фронт и температура понизится на три-четыре градуса, ожидаются осадки со снегом.

«Днем температура воздуха составит +11… +12, кратковременные дожди. Такая же погода будет в пятницу, но без существенных осадков. Но в выходные дни уже можно рассчитывать на потепление до +16… +18», — добавил Синенков.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода придет в Москву после 20 мая. По его словам, потепление в столице будет происходит постепенно.

13 мая Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в России не будет холодным, а в некоторых регионах температура будет выше нормы. Так, по прогнозу экспертов, выше нормы температурный фон в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), большей части Уральского федерального округа (УФО), а также на севере Сибирского федерального округа (СФО) и западе Якутии.

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