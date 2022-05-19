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Минобороны РФ опубликовало кадры брошенной ВСУ укрепленной позиции под Харьковом

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Брошенное ВСУ укрепление
Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ в четверг, 19 мая, опубликовало видео с брошенными в Харьковской области позициями украинской армии.

На кадрах видно бомбоубежище в виде забетонированной капсулы. Толщина ее стен и потолка почти метр, здесь могли располагаться до 10 бойцов. В помещении имеется воздуховод и водоотведение. Двери закрывались с помощью массивных тяжелых металлических дверей. Есть и выход к забетонированному туннелю, между двумя траншеями.

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По наблюдениям российских военных, укрепрайон был построен несколько лет назад, о чем свидетельствует его состояние.

«Эти укрепления подготовлены очень хорошо и довольно-таки давно, потому что доски начали уже гнить, и всё уже начало зарастать. Протяженность примерно около 10 км всех ходов, перекрытий, траншей. Очень много бетонированных убежищ. Подготовлен для круглогодичного несения службы», — пояснил военнослужащий Вооруженных Сил РФ Роман.

Многокилометровая оборонительная система рассчитана на пехотный батальон. Подготовлены капониры — огневые позиции для танков или БМП. Держать оборону здесь можно было несколько месяцев подряд.

«Здесь мог разместиться батальон пехоты. Есть окопы для тяжелой боевой техники. Можно разместить танк или легкобронированную технику. Они здесь, на холме, могли занимать круговую оборону и спокойно организовывать подвоз с любой стороны. Они здесь, скорее всего, удерживали дорогу, ведущей в сторону российской границы, и всю ее полностью просматривали», — указал Роман.

Паутина траншей ведет к огневым позициям на переднем крае. Они способны функционировать круглый год. Под досками — утеплитель. Всё указывает на то, укрепрайон был построен подрядчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), но, так и не был использован.

Здесь располагается один из стандартных модулей. Судя по всему — жилой, на что намекают оставленные бутылки с водой и дрова. Также были обнаружены банки из-под мясных консервов, произведенных в 2017 году. По словам сельчан, вооруженная охрана сбежала при наступлении российских войск.

27 апреля корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал, где располагались позиции украинских военных на освобожденном от ВСУ заводе Ильича в Мариуполе. На кадрах можно увидеть импровизированные казармы. Также видны бутылки с питьевой водой, коробки от боеприпасов, пакеты от сухпайков и форма. В подвале обнаружен импровизированный госпиталь с запасами медикаментов.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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