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«Известия» сняли на видео бывшие позиции ВСУ на заводе Ильича в Мариуполе

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Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин в среду, 27 апреля, побывал на освобожденном от ВСУ заводе Ильича в Мариуполе и показал, где располагались позиции украинских военных.

На кадрах можно увидеть импровизированные казармы. Также видны бутылки с питьевой водой, коробки от боеприпасов, пакеты от сухпайков и форма. В подвале обнаружен импровизированный госпиталь с запасами медикаментов.

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Кроме того, в одной из комнат были найдены наколенники, которые, предположительно, были оставлены еще рабочими завода и использовались ВСУ.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

После встречи официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России об освобождении Мариуполя. Однако на мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Киев утверждает, что на территории предприятия есть мирные жители.

За день до этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев сорвал организованную российской стороной гуманитарную операцию на «Азовстали». Он отметил, что открытым гумкоридором никто не воспользовался.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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