В городе Константиновка Донецкой Народной Республики готовится провокация по сценарию Бучи со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал 18 мая Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

«Для ее [провокации] реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», — говорится в заявлении.

Штаб обращает внимание, что фотографии и видеозаписи этих преступлений, в том числе снятые якобы случайно на видеорегистраторы проезжающих мимо автомобилей, будут распространены в западных СМИ и различных интернет-ресурсах после того, как Вооруженные силы РФ освободят город.

«Изощренность таких циничных и жестоких провокаций с подачи иностранных кураторов, без преувеличения, перечеркнула все существующие нормы морали, а современные украинские националисты в контексте применяемых бесчеловечных методов стали наследниками нацистов периода Великой Отечественной войны», — подытожили в штабе.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче под Киевом. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в городе являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Как указали в Минобороны, военнослужащие РФ покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

15 апреля Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

26 апреля президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Вооруженные силы России не имеют отношения к событиям в украинской Буче и Москва знает, кто стоит за этой провокацией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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