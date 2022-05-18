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Мантуров допустил легализацию криптовалют в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 18 мая заявил, что криптовалюта в России обязательно будет легализована.

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«Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться. Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются. Но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться», — сказал он в ходе просветительского марафона «Новые горизонты».

При этом министр отметил, что легализация должна пройти «корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы», пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян заявила, что правовое регулирование рынка криптовалют простимулирует их использование и поможет российской экономике расширить внешние трансакционные возможности.

9 марта в Госдуме рассказали о заседании экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сказал, что работа экспертного совета позволит «учесть текущий практический опыт и мнение делового и научного сообщества» для регулирования криптовалют и майнинга.

В конце января в Госдуме говорили о возможности принятия до 31 июля документа, который будет направлен на регулирование рынка криптовалют. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил актуальность принятия «правового документа, который определяет регулирование на этом рынке».

В феврале правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. В том же месяце министерство внесло в правительство соответствующий законопроект.

Минфин рассчитывает, что законодательное регулирование сферы криптовалют в РФ будет введено уже в этом году. В министерстве также прорабатывают вопрос налогообложения доходов от криптовалют.

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