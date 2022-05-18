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Боец ММА Штырков пообещал «жестко бить» Мохнаткина

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В преддверии подготовки к бою с самбистом Михаилом Мохнаткиным в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» российский боец ММА Иван Штырков рассказал о своем отношении к предстоящему поединку. На ринге спортсмены смешанных единоборств испытают свои силы по правилам бокса.

«Смешанные единоборства — это более комплексный вид спорта, на то они и называются смешанными. Кто на что горазд. Бокс — это более классический вид спорта, у которого есть своя тактика, своя философия. Но здесь, я думаю, что мы с Мишей оба — не выходцы из бокса. Поэтому мы примерно в одинаковых условиях. В этом и заключается пикантность этого боя. Все нас знают как бойцов смешанного стиля, а мы еще постараемся удивить своим боксом», — рассказал Штырков.

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Он также подчеркнул, что оценивает своего противника исключительно позитивно, так как исходит из его опыта. Штырков настроен серьезно и обещает интересный поединок — оба спортсмена соревнуются с разными тактиками, подходами и техниками.

«Миш, с огромным уважением отношусь к тебе как к оппоненту и спортсмену. Именно поэтому я буду бить жестко, но аккуратно», — сказал Иван Штырков оппоненту.

Поединок бойцов Мохнаткина и Штыркова пройдет 27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард» и станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ранее в этот же день Штырков рассказал о работе в Федеральной службе безопасности (ФСБ) преподавателем физкультуры. По его словам, в структуре он проработал пять лет. Штырков выигрывал чемпионаты России ФСБ по самбо.

Штырков также выразил желание встретиться на ринге с профессиональным боксером, чемпионом по версиям WBC Silver, WBA International в первом тяжелом весе Дмитрием Кудряшовым.

Главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет поединок между Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем из Черногории.

В соглавном бою Мохнаткин встретится со Штырковым. Также на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск.

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