Боец ММА Штырков рассказал о работе инструктором в ФСБ

Российский боец ММА Иван Штырков, который 27 мая в Омске выйдет на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против Михаила Мохнаткина, рассказал о работе в Федеральной службе безопасности (ФСБ) преподавателем физкультуры.

«Отвечал за подготовку. Пытался как-то совмещать. Потом выбрал путь профессионального спортсмена. То есть я был на этом пути, когда занимался самбо, потом у меня была работа, а потом я снова вернулся в спорт, не особо из него выходя, но уже в новой ипостаси», — сообщил боец в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Штырков также рассказал, как устроился на работу в ФСБ.

«Попал я туда просто — пришел и устроился на работу. Окончил институт, нужно было что-то делать. Уже взрослый мальчик, пора было зарабатывать какую-то денежку. Я занимался самбо и получал определенную зарплату в клубе, но это были чисто символические деньги», — отметил спортсмен.

По его словам, в ФСБ он проработал пять лет. Штырков выигрывал чемпионаты России ФСБ по самбо.

18 мая сообщалось, что Штырков заявил о готовности провести бой-реванш против Магомеда Исмаилова, который ранее победил его в ММА. По мнению спортсмена, это будет интересно многим.

Штырков также выразил желание встретиться на ринге с профессиональным боксером, чемпионом по версиям WBC Silver, WBA International в первом тяжелом весе Дмитрием Кудряшовым.

Вечер бокса в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард».

Главным событием вечера станет поединок между Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем из Черногории.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым. Также на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 27 мая в 22:00 по (мск) и в 01:00 (Омск).