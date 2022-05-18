В Роспотребнадзоре допустили вспышку в России лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор допустил вспышку лихорадки Западного Нила (ЛЗН) на юге и в центральной зоне европейской части России из-за жаркой погоды в 2022 году. Об этом в среду, 18 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

В зоне риска также окажутся южные территории Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе.

В Гидрометцентре рассказали, что в этом году во многих регионах России будет фиксироваться жаркая погода с превышением температуры воздуха относительно климатической нормы.

Лихорадка Западного Нила относится к острым вирусным заболеваниям. Как отмечает телеканал «Звезда», основными переносчиками ЛЗН являются комары и некоторые виды клещей. В большинстве случаев болезнь инфицированный переносит бессимптомно. В некоторых случаях может наблюдаться повышение температуры тела, кожный зуд, поражение нервной системы и воспаление слизистых. Сам больной при этом для окружающих не опасен.

ЛЗН характеризуется сезонностью, пик заболеваемости приходится на конец лета и начало осени, в период наибольшей активности насекомых.

Первую крупную вспышку лихорадки Западного Нила зарегистрировали в России в 1999 году. В России осуществляется постоянный мониторинг за возбудителями ЛЗН. По всем случаям заболевания Роспотребнадзор организует эпидемиологические расследования, а также обеспечивает проведение комплекса профилактических мероприятий.

17 мая доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер предупредила дачников о риске заражения лихорадкой Западного Нила из-за комаров.

По ее словам, в последние годы заболевание все активнее распространяется в более северные страны в связи с потеплением климата. Это создает благоприятные условия для миграции птиц, в том числе зараженных, а также для развития самого вируса. При этом основными переносчиками инфекции являются комары, которые кормятся кровью зараженных птиц.