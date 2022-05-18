Прямой эфир
Мир
Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Welt узнала о планах Европарламента призвать ввести санкции против Шредера
Мир
В СБ РФ заявили о намерении довести спецоперацию в Донбассе до конца
Общество
МВД РФ опровергло информацию об утечке данных граждан
Спорт
Международная федерация баскетбола отстранила сборные РФ от участия в Кубке мира
Мир
Посольство РФ в Швейцарии заявило о русофобных высказываниях в соцсетях
Общество
Режим ЧС ввели в лесах Хакасии из-за угрозы пожаров
Мир
В Совбезе назвали боевиков основной угрозой населению Украины
Экономика
В ритейле допустили возврат брендов в РФ через иностранных партнеров
Мир
Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне
Общество
«Нанолек» приостановил планы по созданию комбовакцины от коронавируса и гриппа

В Роспотребнадзоре допустили вспышку в России лихорадки Западного Нила

0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор допустил вспышку лихорадки Западного Нила (ЛЗН) на юге и в центральной зоне европейской части России из-за жаркой погоды в 2022 году. Об этом в среду, 18 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

Пробуждение кровопийц: в регионах активизировались клещи
Как уберечь себя и своих питомцев от возможных заболеваний

В зоне риска также окажутся южные территории Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе.

В Гидрометцентре рассказали, что в этом году во многих регионах России будет фиксироваться жаркая погода с превышением температуры воздуха относительно климатической нормы.

Лихорадка Западного Нила относится к острым вирусным заболеваниям. Как отмечает телеканал «Звезда», основными переносчиками ЛЗН являются комары и некоторые виды клещей. В большинстве случаев болезнь инфицированный переносит бессимптомно. В некоторых случаях может наблюдаться повышение температуры тела, кожный зуд, поражение нервной системы и воспаление слизистых. Сам больной при этом для окружающих не опасен.

ЛЗН характеризуется сезонностью, пик заболеваемости приходится на конец лета и начало осени, в период наибольшей активности насекомых.

Первую крупную вспышку лихорадки Западного Нила зарегистрировали в России в 1999 году. В России осуществляется постоянный мониторинг за возбудителями ЛЗН. По всем случаям заболевания Роспотребнадзор организует эпидемиологические расследования, а также обеспечивает проведение комплекса профилактических мероприятий.

17 мая доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер предупредила дачников о риске заражения лихорадкой Западного Нила из-за комаров.

По ее словам, в последние годы заболевание все активнее распространяется в более северные страны в связи с потеплением климата. Это создает благоприятные условия для миграции птиц, в том числе зараженных, а также для развития самого вируса. При этом основными переносчиками инфекции являются комары, которые кормятся кровью зараженных птиц.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022