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Врач рассказала о риске получить опасную инфекцию после укуса комара

Врач Гизингер предупредила дачников о риске заражения лихорадкой Западного Нила из-за комаров
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Christian Prandl
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В России растут риски распространения лихорадки Западного Нила, а в преддверии летнего сезона особенно важно повышать информированность населения о данном заболевании. Об этом 17 мая предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер.

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По ее словам, в последние годы заболевание все активнее распространяется в более северные страны в связи с потеплением климата. Это создает благоприятные условия для миграции птиц, в том числе зараженных, а также для развития самого вируса.

При этом основными переносчиками инфекции являются комары, которые кормятся кровью зараженных птиц.

«В данный момент в преддверии летнего сезона особенно важно повысить информированность населения о данном заболевании, чтобы люди позаботились о защитных мерах против основных переносчиков — комаров. Если после укуса насекомого поднимается температура и появляется озноб, необходимо срочно обратиться к врачу», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».

Она отметила, что самый высокий риск получить инфекцию именно у охотников, рыбаков, дачников, которые проводят много времени в местах скопления комаров.

«Чтобы обезопасить себя от вируса, рекомендуется использовать средства защиты от насекомых, особенно когда они особенно активны — на рассвете и после захода солнца. Также поможет одежда светлого цвета, так как на ней насекомые более заметны. Другие защитные меры — установить противомоскитные сетки и минимизировать влажные места, где распространяются комары, например укрыть бассейны и бочки с водой», — посоветовала Гизингер.

Как уточнила врач, а основном случаи заражения регистрируются в Южном федеральном округе, но в прошлом году заболевание выявили в Московском регионе, Роспотребнадзор не исключает распространения инфекции в Западную Сибирь и на Дальний Восток.

Вместе с тем, согласно статистике ВОЗ, у большинства инфекция протекает бессимптомно или без специфичных признаков, как типичная ОРВИ.

«Это создает сложности для диагностики, поэтому лихорадку Западного Нила в основном выявляют именно у тяжелых больных с серьезными поражениями нервной системы — менингитом и менингоэнцефалитом. У таких пациентов инфекция может привести к летальным исходам. Тяжелой форме болезни особенно подвержены люди старшего возраста или с ослабленным иммунитетом», — добавила специалист.

11 мая о высокой угрозе распространения лихорадки Западного Нила в России также заявил врач-вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По его словам, в этом году существует вероятность вспышек заболевания лихорадкой в тех областях, где ранее это заболевание не встречалось, а жаркая погода может увеличить эти риски.

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