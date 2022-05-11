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Вирусолог назвал высоким риск подъема заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Вирусолог Лукашев предупредил о высоком риске подъема заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России
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Фото: TASS/Imago Images/blickwinkel
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Угроза распространения лихорадки Западного Нила в России находится на достаточно высоком уровне. Об этом в среду, 11 мая, заявил «Известиям» врач-вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, комментируя информацию Роспотребнадзора о риске распространения заболевания.

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Так, по словам эксперта, в конце прошлого года в Москве были обнаружены птицы, зараженные этим вирусом, а они являются основным резервуаром для распространения.

«Поэтому в этом году действительно существует вероятность вспышек заболевания лихорадкой Западного Нила в тех областях, где ранее это заболевание не встречалось. И жаркая погода может увеличить эту вероятность», — сказал Лукашев.

Вместе с тем он отметил, что лихорадка Западного Нила не передается от человека к человеку, она распространяется только с укусами комаров.

«Поэтому в любом случае речь не идет о пандемии, сопоставимой с COVID-19. Но заболевание опасное и может приводить к летальному исходу, поэтому настороженность сохраняется», — резюмировал специалист.

Ранее в этот день замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина в ходе выступления на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» заявила, что изменчивые климатические условия на территории России могут привести к подъему заболеваемости лихорадкой Западного Нила не только в южных регионах, но и во всех округах Европейской части России, а также на южных территориях Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока.

По ее словам, в 2021 году в стране было зафиксировано более 70 случаев заболевания.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, распространенное в тропических и субтропических регионах. Болезнь поражает центральную нервную систему и может сопровождаться головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Частыми переносчиками вируса являются комары.

Ранее, 9 апреля, заведующая отделом медицинской энтомологии первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина назвала инфекции, которые переносят клещи и комары. Так, самые распространенные инфекции в весенне-летний период — энцефалит и боррелиоз, которые переносят клещи. Комары в свою очередь могут переносить лихорадку Денге и вирус лихорадки Западного Нила.

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