Семь новых амбулаторий построят в Удмуртии до 2025 года

В Удмуртии планируют построить семь фельдшерско-акушерских пунктов, семь амбулаторий и поликлинику до 2025 года. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на вице-премьера правительства республики Эльвиру Пинчук.

В 2021 году в рамках региональной программы начали строить пять объектов. В 2022 году власти выделили порядка 500 млн рублей на ремонт объектов здравоохранения. Уже закуплено 123 автомобиля и 48 единиц оборудования. Кроме того, до конца 2022 года в учреждения поступит 11 единиц тяжелого оборудования и свыше 100 санитарных автомобилей.

Строительство новых объектов будет вестись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова сообщила, что по итогам I квартала 2022 года в регион поступили на работу 197 врачей и 341 специалист со средним медицинским образованием. Для привлечения новых кадров проводится мероприятие «Форум старт».