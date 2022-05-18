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В Совфеде обвинили Запад в обречении украинцев на голод

Сенатор Джабаров обвинил Запад в обречении украинцев на голод из-за вывоза пшеницы из страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Действия Запада по вывозу зерна из Украины обрекают страну на голод, заявил 18 мая первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

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«Действия США и ЕС по вывозу зерна из Украины обрекают жителей страны на голод. Нас они ограбили, заморозили наши активы. Здесь они грабят украинский народ, обрекают его, по сути, на голод, но говорить они будут, что виновата во всем Россия», — цитирует его «РИА Новости».

По его мнению, допускать вывоза зерна из Украины нельзя. Он также подчеркнул, что действия США и ЕС являются циничными. Это в очередной раз, по словам сенатора, показывает, что там «нет никакого проукраинского интереса».

Ранее в этот же день сообщалось, что Украина под давлением Евросоюза альтернативными путями вывозит резервы пшеницы из хранилищ одесского порта, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране.

16 мая немецкий телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций в том числе.

В тот же день министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрык Ковальчик заявил, что страна будет содействовать Украине в вопросах транспортировки зерна на экспорт. Меры будут приняты из-за дестабилизации на мировом рынке продовольствия.

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