Украина вывозит резервы пшеницы из порта Одессы в Европу, несмотря на риск дефицита зерна

Под давлением Европейского союза (ЕС) Украина альтернативными путями вывозит резервы пшеницы из хранилищ одесского порта несмотря на угрозу дефицита зерна в стране. Об этом в среду, 18 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бывшего сотрудника порта Одессы.

«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — сказал источник.

По его словам, в одесской морской гавани до 24 февраля было более 200 тыс. тонн пшеницы, а в начале марта украинские власти отдали приказ изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту. Со второй половины апреля начался вывоз контейнеров с товарами, чем воспользовались собственники грузов и криминальные элементы.

«В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», — сказал бывший сотрудник порта.

17 мая цена на пшеницу на европейском рынке составила €435 за 1 т, побив все рекорды. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии — второму по величине производителю пшеницы.

Ранее, 16 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом кругу сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений в целях предотвращения глобального продовольственного кризиса. Со стороны ООН предлагается разрешить пропуск судов с зерном с Украины. В обмен на это генсек хочет предложить Москве содействие в облегчении санкций против России и Белоруссии, касающихся экспорта калийных удобрений.

14 мая власти Индии запретили экспорт пшеницы. Такое решение было принято в связи с угрозой продовольственной безопасности страны.

13 мая глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава сообщил, что в Грузии запасы пшеницы почти закончились, их хватит примерно на 10 дней.

17 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.