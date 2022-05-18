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Украина вывозит резервы пшеницы из порта Одессы в Европу, несмотря на риск дефицита зерна

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Под давлением Европейского союза (ЕС) Украина альтернативными путями вывозит резервы пшеницы из хранилищ одесского порта несмотря на угрозу дефицита зерна в стране. Об этом в среду, 18 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бывшего сотрудника порта Одессы.

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«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — сказал источник.

По его словам, в одесской морской гавани до 24 февраля было более 200 тыс. тонн пшеницы, а в начале марта украинские власти отдали приказ изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту. Со второй половины апреля начался вывоз контейнеров с товарами, чем воспользовались собственники грузов и криминальные элементы.

«В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», — сказал бывший сотрудник порта.

17 мая цена на пшеницу на европейском рынке составила €435 за 1 т, побив все рекорды. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии — второму по величине производителю пшеницы.

Ранее, 16 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом кругу сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений в целях предотвращения глобального продовольственного кризиса. Со стороны ООН предлагается разрешить пропуск судов с зерном с Украины. В обмен на это генсек хочет предложить Москве содействие в облегчении санкций против России и Белоруссии, касающихся экспорта калийных удобрений.

14 мая власти Индии запретили экспорт пшеницы. Такое решение было принято в связи с угрозой продовольственной безопасности страны.

13 мая глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава сообщил, что в Грузии запасы пшеницы почти закончились, их хватит примерно на 10 дней.

17 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

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