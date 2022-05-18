Пушилин заявил, что 60% домов в Мариуполе не подлежит восстановлению

В Мариуполе, по предварительным данным, не подлежат восстановлению более 60% домов. Об этом 18 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Более 60% домов подлежит сносу и постройке новых. Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной. Те специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По его словам, сейчас продолжается оценка разрушений зданий и сооружений.

12 мая в министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что в Мариуполе возобновлена подача электричества на первые социальные объекты. Среди подключенных объектов — больница скорой помощи, станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий.

Ранее, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ. Он отметил, что ожидается стройка беспрецедентного масштаба, поэтому подходы должны быть нестандартными, учитывая и тот факт, что восстановить разрушенные города нужно будет в короткие сроки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отмечал, что в городе налаживается мирная жизнь.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин снял с коптера улицы Мариуполя. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видны масштабы разрушения — большинство домов повреждено снарядами.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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