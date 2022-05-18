Россиянам рассказали о выгодных чартерных программах для путешествий

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в среду, 18 мая, рассказал россиянам о выгодных чартерных туристических программах, стоимость которых субсидируются порядка на 50%.

По его словам, характеристикой предстоящего сезона является диверсификация по территориям.

«То есть не только Краснодарский край и Крым, но и Северный Кавказ. Вот с мая чартеры на Каспий полетели именно для рекреационного отдыха. С июня будут тоже чартерные программы и в Чечню, и на Алтай, Сахалин, ряд других направлений. Почему мы привлекаем к этому внимание? Потому что чартерные программы — это субсидированные на 50% практически, то есть в половину меньше, от 25 тыс. начиная. И более десятка таких маршрутов будут доступны в течение сезона», — отметил Барзыкин в ходе конференции в пресс-центре «Известий».

Так, в рамках указанных программ тур в Республику Алтай обойдется всего примерно в 25 тыс. рублей вместе с экскурсией. При этом обычно за один только перелет в таком направлении приходится заплатить порядка 70 тыс., указал эксперт.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что запуск нового этапа программы туристического кешбэка в России запланирован на 1 октября. Условия программы останутся прежними. Так, для участия в акции россияне должны оплатить тур картой «Мир», и в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность путешествия должна составлять не менее двух ночей.