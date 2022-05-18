Минобороны показало уничтожение дроном-камикадзе «Куб» гаубиц США на Украине

Минобороны России опубликовало видео поражения поставленных США гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета российским дроном-камикадзе «Куб». Ролик опубликован в среду, 18 мая.

Кадры сняты с беспилотника. На них видны батарея из двух 155-миллиметровых гаубиц M777 и артиллерийские расчеты. В этот момент «Куб» пикирует между двумя гаубицами и взрывается. Разлетевшиеся осколки поражают личный состав и гаубицы.

15 мая посольство США на Украине сообщило, что 89 из 90 запланированных к передаче гаубиц М777 уже перевезены в эту страну. 13 мая представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что, если сенат США не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву, поставки оружия на Украину могут быть приостановлены. Он выразил надежду, что этого удастся избежать.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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