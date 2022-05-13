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США предупредили о возможной приостановке поставок оружия на Украину

Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок военной помощи на Украину
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Фото: REUTERS/Ukrainan joint forces operation
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Если сенат США не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву, поставки оружия на Украину могут быть приостановлены. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

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«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», — сказал он.

Накануне сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал в конгрессе США законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти $40 млрд.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что голос Пола хоть и не дал принять законопроект, но не повлияет на его финальное одобрение. Он пояснил, что для этого понадобится лишь больше времени.

Ранее, 11 мая, проект одобрила палата представителей конгресса США.

До этого, 9 мая, президент США Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине.

В этот же день американский лидер подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Ранее, 28 апреля, Джен Псаки заявила, что у США осталась возможность оказать Украине военную помощь еще на $250 млн, которые остались из выделенных для Киева $3,5 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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