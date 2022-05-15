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США поставили Украине 89 гаубиц

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Фото: REUTERS/Austin Fraley
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Посольство США на Украине в воскресенье, 15 мая, сообщило, что 89 из 90 запланированных к передаче гаубиц уже перевезены в эту страну.

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«Гаубицы М777 в действии. Это часть последнего пакета помощи вооруженным силам Украины на сумму $800 млн. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной сейчас находятся в Украине, многие уже работают на передовой», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

13 мая представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что, если сенат США не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву, поставки оружия на Украину могут быть приостановлены. Он выразил надежду, что этого удастся избежать.

За день до этого сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал в конгрессе законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти $40 млрд.

Политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что голос Пола хоть и не дал принять законопроект, не повлияет на его финальное одобрение. По его словам, для этого понадобится лишь больше времени.

До этого, 9 мая, президент США Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. В тот же день американский лидер подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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