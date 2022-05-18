Прямой эфир

Россия испытала новый боевой лазер

Вице-премьер Борисов: Россия испытала боевой лазер, уничтожающий беспилотники на расстоянии 5 км
0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия испытала лазер, способный на расстоянии 5 км за 5 секунд сжигать беспилотные летательные аппараты. Об этом 18 мая заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе онлайн-марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

Лучная работа: что известно о новом российском боевом лазере «Пересвет»
«Известия» выяснили подробности создания оружия, работающего на «новых физических принципах»

«Разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств», — рассказал он.

По словам зампредседателя правительства, в ходе испытаний лазер на расстоянии 5 км за 5 с сжег беспилотник. Аппарат разрушился.

Как он обратил внимание, в России создают оружие на новых физических принципах. В его числе и лазерное оружие.

Борисов выразил уверенность, что на смену обычным вооружениям в ближайшее десятилетия придут лазерное и электромагнитное оружие.

Ранее в среду вице-премьер отметил, что в российские войска начали серийно поставлять лазерный комплекс «Пересвет». По его словам, комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км. Они выходят из строя за счет использования лазерного излучения.

В декабре 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет». О том, что они доставлены в места дислокации, в ведомстве сообщили еще в феврале.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022