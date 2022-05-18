Лазерный комплекс «Пересвет» начали серийно поставлять в войска, сообщил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, выступая на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание».

«Поделюсь с вами: комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска», — сказал он.

По его словам, комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км. Они выходят из строя за счет использования лазерного излучения.

Как добавил Борисов, в ближайшее десятилетие в российские войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических принципах» — лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.

В декабре 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет». О том, что они доставлены в места дислокации, в ведомстве сообщили еще в феврале. того же года.

Впервые сообщил о существовании мобильного лазерного комплекса и продемонстрировал кадры с ним президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Тогда глава государства предпочел не вдаваться в детали и не стал называть задачи этого оружия, отметив лишь, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

Не раскрывали назначения «Пересвета» и в Минобороны.

По мнению экспертов, лазер с мощностью, достаточной для ослепления спутников, способен поражать и атмосферные летательные аппараты. Он сможет «выжигать» аппаратуру самолетов-разведчиков и дронов, а при некоторых доработках — и физически их уничтожать на ближней дистанции. Но основной целью «Пересвета» всё равно будут космические аппараты.