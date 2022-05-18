Прямой эфир

Лазерный комплекс «Пересвет» начали серийно поставлять в войска

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лазерный комплекс «Пересвет» начали серийно поставлять в войска, сообщил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, выступая на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание».

Лучная работа: что известно о новом российском боевом лазере «Пересвет»
«Известия» выяснили подробности создания оружия, работающего на «новых физических принципах»

«Поделюсь с вами: комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска», — сказал он.

По его словам, комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км. Они выходят из строя за счет использования лазерного излучения.

Как добавил Борисов, в ближайшее десятилетие в российские войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических принципах» — лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.

В декабре 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет». О том, что они доставлены в места дислокации, в ведомстве сообщили еще в феврале. того же года.

Впервые сообщил о существовании мобильного лазерного комплекса и продемонстрировал кадры с ним президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Тогда глава государства предпочел не вдаваться в детали и не стал называть задачи этого оружия, отметив лишь, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

Не раскрывали назначения «Пересвета» и в Минобороны.

По мнению экспертов, лазер с мощностью, достаточной для ослепления спутников, способен поражать и атмосферные летательные аппараты. Он сможет «выжигать» аппаратуру самолетов-разведчиков и дронов, а при некоторых доработках — и физически их уничтожать на ближней дистанции. Но основной целью «Пересвета» всё равно будут космические аппараты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022