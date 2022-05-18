Прямой эфир
Мир
ВСУ три раза за сутки обстреляли Первомайск в ЛНР
Мир
WP сообщила о разногласиях внутри НАТО по Восточной Европе
Общество
В СФ предложили сдавать экзамен для управления электросамокатом
Мир
СМИ узнали об изучении ЕС возможностей отправки активов РФ Украине
Происшествия
Несколько боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Махачкале
Экономика
В США рассказали об ударе антироссийских санкций по американцам
Мир
Британский политик Бургон выступил за освобождение Ассанжа
Политика
Депутат ГД Шеремет предложил признать Знамя Победы новым флагом России
Мир
Байден не выговорил название США
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 25 мая
Мир
Чавушоглу анонсировал встречу делегаций Турции, России, Украины и ООН

В СФ предложили сдавать экзамен для управления электросамокатом

Сенатор Башкин предложил обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владельцы мощных электросамокатов должны получать права на управление ими по аналогии с водительскими, чтобы снизить число аварий с такими средствами передвижения, считает сенатор Совета Федерации Александр Башкин.

Уличное оснащение: в Москве хотят брать плату за парковку электросамокатов
Заинтересует ли сервис владельцев этих транспортных средств

«Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — заявил он в среду, 18 мая, в беседе с агентством «РИА Новости».

По его мнению, такие требования следует предъявить тем, кто управляет техсредствами, способными нанести серьезный вред в случае инцидента. Для этого придется определить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат является игрушкой, а с какого — серьезным устройством, требующим повышенной ответственности, отметил Башкин.

Следом за лицензированием управления электросамокатами для снижения травматизма на дорогах необходимо будет ввести ответственность за нарушение правил дорожного движения их владельцами.

«Всё это сложно, тяжело, хлопотно и затратно для государства, но иначе травматизм в таких инцидентах не только не будет снижаться, но и, напротив, может расти с увеличением числа электросамокатов на улицах наших городов», — подчеркнул парламентарий.

11 мая «Коммерсантъ» сообщил, что представители Минпромторга, мэрии Москвы и ФГУП «НАМИ» выступили с инициативой по ограничению скорости передвижения на поставляемых в РФ электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. Реализовать это предложили с помощью устройства, которое будет автоматически ограничивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, предполагается введение автоматического замедления в парках и системы спутникового слежения.

По мнению члена общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петра Шкуматова, эта инициатива поможет снизить количество ДТП с серьезными последствиями. По словам специалиста, у электросамокатов маленькие колеса, низкий центр тяжести, и, если они попадают в небольшую яму, то это чаще всего приводит к сильным повреждениям лица.

В конце марта адвокат, автоюрист Александр Мельцев рассказал, при каких условиях теперь можно будет использовать электросамокаты после признания их транспортом. Он предположил, что нужно будет проходить обучение по управлению электросамокатами и получать категорию водительского удостоверения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022