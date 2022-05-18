В СФ предложили сдавать экзамен для управления электросамокатом

Владельцы мощных электросамокатов должны получать права на управление ими по аналогии с водительскими, чтобы снизить число аварий с такими средствами передвижения, считает сенатор Совета Федерации Александр Башкин.

«Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — заявил он в среду, 18 мая, в беседе с агентством «РИА Новости».

По его мнению, такие требования следует предъявить тем, кто управляет техсредствами, способными нанести серьезный вред в случае инцидента. Для этого придется определить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат является игрушкой, а с какого — серьезным устройством, требующим повышенной ответственности, отметил Башкин.

Следом за лицензированием управления электросамокатами для снижения травматизма на дорогах необходимо будет ввести ответственность за нарушение правил дорожного движения их владельцами.

«Всё это сложно, тяжело, хлопотно и затратно для государства, но иначе травматизм в таких инцидентах не только не будет снижаться, но и, напротив, может расти с увеличением числа электросамокатов на улицах наших городов», — подчеркнул парламентарий.

11 мая «Коммерсантъ» сообщил, что представители Минпромторга, мэрии Москвы и ФГУП «НАМИ» выступили с инициативой по ограничению скорости передвижения на поставляемых в РФ электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. Реализовать это предложили с помощью устройства, которое будет автоматически ограничивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, предполагается введение автоматического замедления в парках и системы спутникового слежения.

По мнению члена общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петра Шкуматова, эта инициатива поможет снизить количество ДТП с серьезными последствиями. По словам специалиста, у электросамокатов маленькие колеса, низкий центр тяжести, и, если они попадают в небольшую яму, то это чаще всего приводит к сильным повреждениям лица.

В конце марта адвокат, автоюрист Александр Мельцев рассказал, при каких условиях теперь можно будет использовать электросамокаты после признания их транспортом. Он предположил, что нужно будет проходить обучение по управлению электросамокатами и получать категорию водительского удостоверения.