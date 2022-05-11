Эксперт поддержал идею об ограничении скорости электросамокатов в России

Инициатива по установлению ограничения скорости до 25 км/ч для всех ввозимых в Россию электросамокатов поможет снизить количество ДТП с серьезными последствиями. Такое мнение в среду, 11 мая, выразил член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.

«На мой взгляд, ограничение в 25 км/ч для электросамокатов — оптимальное. Да, критики инициативы говорят о 15–20 км/ч, но даже предложенная мера поможет снизить количество ДТП с серьезными последствиями. Сами аварии не зависят от скорости электрасамоката, а вот тяжесть последствий — да», — заявил он «Известиям».

По словам специалиста, у электросамокатов маленькие колеса, низкий центр тяжести, и если они попадают в небольшую яму, то это чаще всего приводит к сильным повреждениям лица. Таким образом, данная инициатива по большей части направлена на повышение безопасности людей.

«Но в любом случае необходимо вводить понятие «электросамокат» в ПДД, разделить их на прогулочные и транспортные средства, чтобы детские девайсы не попадали под законодательство», — добавил Шкуматов.

При этом автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов, напротив, заявил о неэффективности инициативы по установлению ограничения скорости для электросамокатов. По его мнению, даже на такой скорости водители могут задеть человека или испортить имущество. Эксперт убежден, что для решения проблемы ДТП с участием электронных средств индивидуальной мобильности следует вводить номера, которые помогут идентифицировать водителя.

Авторами новой инициативы по ограничению скорости, как сообщил в среду «Коммерсантъ», выступили представители Минпромторга, мэрии Москвы и ФГУП «НАМИ». В соответствии с нововведением, на всех поставляемых в Россию электросамокатах, моноколесах и гироскутерах будет установлено устройство, которое будет автоматически ограничивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, предполагается введение автоматического замедления в парках и системы спутникового слежения.

Ограничение скорости уже действует в кикшеринговых самокатах, теперь же правило могут распространить и для устройств из магазинов.