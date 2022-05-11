Автоюрист оценил инициативу по ограничению скорости электросамокатов в России

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в среду, 11 мая, заявил о неэффективности инициативы по установлению ограничения скорости до 25 км/ч для всех ввозимых в Россию электросамокатов, моноколес и гироскутеров.

«Как по мне, это не панацея. 25 км/ч — это тоже такая неплохая скорость, когда можно упасть, удариться головой или порвать дорогостоящую одежду и скрыться», — подчеркнул специалист в беседе с «Известиями».

По его словам, для решения проблемы ДТП с участием электронных средств индивидуальной мобильности следует вводить номера, которые помогут идентифицировать водителя.

Также Славнов уточнил, что наибольшее количество жалоб от граждан поступает не на быструю езду самокатчиков, а по статье 1064 Гражданского кодекса России («Причинение вреда имуществу»).

«А то, что они разгоняются — ну разгоняются. Что мы с вами получим от того, что он едет 25 км/ч или 35 км/ч? Он также может задеть человека или испортить имущество. В приоритете всегда была безопасность дорожного движения. Будь то 25 км/ч, 35 или 40 — безопасности это не добавляет», — убежден эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что инициатива по ограничению скорости для самокатов и других средств станет проявлением двойных стандартов.

«Вот мы с вами берем себе самокат, то есть, кто берет в аренду, может передвигаться со скоростью не больше 25 км/ч, а мы можем ездить со скоростью 60–70 км/ч. Мы взяли его, например, расчиповали, это делается элементарно, то есть, получается, какие-то двойные стандарты», — указал Славнов.

Как отметил автоюрист, для обеспечения безопасности на дорогах необходимо ввести обязательную систему обучения для водителей электронных средств индивидуальной мобильности.

«Средство индивидуальной мобильности будет в нашей жизни, это неотъемлемое будущее, поэтому нужно готовить таких пилотов, чтобы они понимали, какую ответственность они несут, понимали правила дорожного движения», — резюмировал он.

Авторами новой инициативы по ограничению скорости, как сообщил в среду «Коммерсантъ», выступили представители Минпромторга, мэрии Москвы и ФГУП «НАМИ». В соответствии с нововведением, на всех поставляемых в Россию электросамокатах, моноколесах и гироскутерах будет установлено устройство, которое будет автоматически ограничивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, предполагается введение автоматического замедления в парках и системы спутникового слежения.

Ограничение скорости уже действует в кикшеринговых самокатах, теперь же правило могут распространить и для устройств из магазинов.

Ранее, 2 мая, комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил ввести обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев электросамокатов и скутеров. Как пояснили в СФ, подобный транспорт представляет собой серьезную опасность, они могут развивать значительную скорость, однако не оборудованы эффективными система безопасности. Кроме ОСАГО, сенаторы предложили ввести ограничения по максимально допустимой скорости для электросамокатов.

По данным МВД, в 2021 году было зафиксировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных средств передвижения. Так, этот показатель вырос на 68% по сравнению с 2020 годом. В результате аварий погибли 20 человек, еще 704 получили ранения, в том числе 133 ребенка до 16 лет.