По результатам опроса китайцы назвали РФ наиболее дружественной страной

Жители Китая больше всего симпатизируют России в сравнении с другими странами мира. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центральноевропейским институтом азиатских исследований, сообщает гонконгское интернет-издание Asia Times.

«Новый опрос среди 3 тыс. респондентов из материковой части Китая показывает, что за последние три года их отношение к России улучшилось, и теперь китайская публика относится к ней лучше всех прочих стран», — говорится в статье, опубликованной 12 мая.

Из 25 стран, о которых спрашивали китайских респондентов, Россия была воспринята наиболее позитивно, а США — наиболее негативно. К РФ положительно относятся почти 80% опрошенных, а к Соединенным Штатам Америки — лишь менее трети.

Многие китайцы отмечали, что их мнение о России улучшилось благодаря доверию к российским властям. Респонденты подчеркивали, что у президента России Владимира Путина есть «сила воли и мужество».

Кроме того, по их словам, они чувствуют, что между Москвой и Пекином существует «братская любовь». Также жители КНР считают, что «враг нашего врага — наш друг».

В заключение 60% китайцев указали, что их стране следует проводить жесткую политику в отношении официального Вашингтона.

Ранее, 20 апреля, директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».