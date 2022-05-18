Источник назвал фрегат «Адмирал Макаров» новым флагманом ЧФ РФ

Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 может стать новым флагманом российского Черноморского флота (ЧФ) после гибели крейсера «Москва». Об этом в среду, 18 мая, сообщил источник ТАСС, близкий к силовым структурам Крыма.

«После гибели «Москвы» новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — рассказал собеседник агентства.

«Адмирал Макаров» — фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ с конца 2017 года. Назван в честь вице-адмирала российского императорского флота Степана Осиповича Макарова.

13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Отмечалось, что экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь.

22 апреля в Минобороны РФ рассказали, что тогда около 400 моряков удалось спасти. В ведомстве сообщили и о потерях: погиб один из членов экипажа, без вести пропали еще 27 военнослужащих.