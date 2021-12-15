Туда суда: Черноморский флот ждет усиление

Перед Новым годом Черноморский флот (ЧФ) ждет усиление четырьмя кораблями. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны. В состав флота войдут новейшие тральщик «Георгий Курбатов» и судно тылового снабжения «Всеволод Бобров». Вместе с ними на ЧФ вернется ранее находившаяся в ремонте субмарина «Краснодар», ее будет сопровождать судно «Спасатель Василий Бех». В последнее время в акваторию Черного моря все чаще заходят корабли стран НАТО, напомнили эксперты. Это требует контроля со стороны ЧФ, и усиление продиктовано ростом нагрузки на флот, полагают эксперты.

Новинки из Балтики

Как рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве, судно тылового снабжения «Всеволод Бобров» и тральщик «Георгий Курбатов» войдут в состав ЧФ до конца этого года . Они придут к черноморцам с Балтики. Принципиальное решение на совершение межфлотского перехода уже принято. Он начнется в самое ближайшее время, сказали собеседники «Известий».

«Всеволод Бобров», построенный в Санкт-Петербурге — это второе судно проекта 23 120 «Эльбрус». Тральщик «Георгий Курбатов» родом из Балтийска, где летом этого года на нем подняли военно-морской Андреевский флаг. Это пятый по счету введенный в строй тральщик новейшего проекта 12700 «Александрит».

Борт побери_2 Минный тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700 перед церемонией поднятия Андреевского флага Фото: ТАСС/Виталий Невар

Также из Балтики на Черноморский флот направили подводную лодку проекта 636.3 «Краснодар» . Она проходила ремонт после участия в операции в Сирии и участвовала в главном военно-морском параде летом этого года в Санкт-Петербурге. Судно «Спасатель Василий Бех» окажет помощь субмарине при выполнении межфлотского перехода.

Новые корабли усилят Черноморский флот, в том числе отряд в Средиземном море , сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Для черноморцев особо важны будут судно «Всеволод Бобров» и тральщик «Георгий Курбатов», — считает он. — Новый тральщик станет вторым «Александритом» на Черном море. Эти корабли обеспечат противоминные защиту российских баз и побережья. На их борту есть специальные беспилотные катера и подводные дроны, которые позволяет вести дистанционное разминирование, не подвергая опасности жизнь моряков. Такое усиление требовалось давно.

Борт побери_3 Члены экипажа на минном тральщике «Георгий Курбатов» проекта 12700 после церемонии поднятия Андреевского флага Фото: ТАСС/Виталий Невар

«Всеволод Бобров» необходим для поддержания операций ВМФ в Средиземном морях, отметил эксперт.

— Это многоцелевое судно — одновременно буксир и транспортник, — указал он. — Оно может действовать вдали от баз. Оно обеспечит снабжение кораблей ВМФ России в Средиземном море, а также ВКС и сухопутных сил в Сирии. Также в средиземноморских операциях будет задействована и вновь прибывшая подводная лодка.

Навстречу гостям

Нагрузка на Черноморский флот в ближайшее время будет возрастать, объяснил необходимость усиления ЧФ экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. Корабли США, Англии, Франции и других стран НАТО, не имеющих выхода к Черному морю, заходят в его акваторию на регулярной основе и будут это делать в дальнейшем , заявил он «Известиям». Так, 14 декабря в Черное море прошел французский ракетный фрегат Auvergne. Российское военное ведомство уже заявило, что ЧФ взял его под контроль.

— Деятельностью кораблей НАТО в Черном море руководит США. Америка в рамках военного альянса взяла руководство на себя и распределила роли всех его участников. Об этом говорит хотя бы то, что интересов у таких стран, как Греция или Испания, в Черноморском регионе нет, но они регулярно посылают туда корабли, — отметил Сергей Орджоникидзе. — Параллельно Великобритания и Франция ведут свою игру. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне выборов хочет показать величие страны и тем самым набрать себе дополнительные очки. Великобритания демонстрирует, что она якобы остается владычицей морей.

Борт побери_1 Морское судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» перед церемонией приема в состав Военно-морского флота России Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Действительно, весь 2021 год флот НАТО наращивала свое присутствие в Черном море . Так, 23 января туда для участия в совместных учениях с итальянским фрегатом Carlo Margottini и ВМС Болгарии прибыл ракетный эсминец ВМС США Donald Cook. На следующий день для его обеспечения в акваторию зашел американский танкер-заправщик Laramie.

В марте проводились военно-морские учения НАТО Sea Shield 2021. В них приняли участие 18 военных кораблей из восьми стран НАТО. Также участвовали ВМС США — Monterey и эсминец Thomas Hudner, ракетный фрегат ВМС Испании Mеndez Nunez и ударный катер греческих ВМС Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos.

Борт_4 Дизельная подводная лодка «Краснодар» на базе в Севастополе Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Во время проведения учений Sea Breeze 2021 в Черном море находились британский эсминец Defender, который нарушил границу РФ в районе мыса Фиолент. Всего в тех маневрах принимали участие 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов.

Черноморский флот следил за вошедшими в Черное море американским экспедиционным судном Yuma, испанским патрульным кораблем Rayo, за фрегатом ВМС Италии Virginio Fasan, катером греческих ВМС Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos, ракетным фрегатом ВМС Испании Mеndez Nunez. Два последних судна принимали участие в учениях Sea Shield 2021.

30 октября в рамках совместных военных учений США и НАТО в Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, следом за ним отправился флагман Шестого флота США — штабной корабль Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthall.

Для проведения совместного маневрирования с американскими кораблями в черноморской акватории также были задействованы фрегаты «Горди» ВМС Болгарии, Yavuz ВМС Турции и румынский Marasesti. Также участие принимали украинские суда — патрульный катер «Славянск» и десантный корабль «Юрий Олефиренко». А 25 ноября Черное море посетил американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, который вошел в акваторию для продолжения совместных операций с союзниками по НАТО.