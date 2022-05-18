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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области на 18 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями и местами небольшим дождем, а также до 16 градусов выше нуля ожидают москвичей в среду, 18 мая. Соответствующие сведения опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве синоптики прогнозируют от 14 до 16 градусов тепла, ночью — до +6 градусов.

На территории Московской области ожидается от 12 до 17 градусов выше нуля в дневное время суток и от +3 до +8 градусов — в ночное.

В столицу придет ветер северо-западного и северного направления со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Ранее, 16 мая, научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал приход теплой погоды в Москву 20 мая. Повышение произойдет нерезко, но уже 21-го числа в столице прогнозируется от 15 до 20 градусов тепла.

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