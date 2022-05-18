Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области на 18 мая
Облачная погода с прояснениями и местами небольшим дождем, а также до 16 градусов выше нуля ожидают москвичей в среду, 18 мая. Соответствующие сведения опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве синоптики прогнозируют от 14 до 16 градусов тепла, ночью — до +6 градусов.
На территории Московской области ожидается от 12 до 17 градусов выше нуля в дневное время суток и от +3 до +8 градусов — в ночное.
В столицу придет ветер северо-западного и северного направления со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
Ранее, 16 мая, научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал приход теплой погоды в Москву 20 мая. Повышение произойдет нерезко, но уже 21-го числа в столице прогнозируется от 15 до 20 градусов тепла.