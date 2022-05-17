Прямой эфир
Мир
Медведев заявил, что Россия не допустит начала третьей мировой войны
Мир
Макрон пообещал Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне
Экономика
В Союзе предпринимателей отметили необходимость параллельного импорта
Общество
Боец ММА Магомедов опроверг участие в драке на парковке у Казанского вокзала
Культура
Министр культуры Румынии предложил отказаться от жюри на «Евровидении»
Общество
Сотрудники McDonald’s после ухода бренда из РФ выставили униформу на продажу
Общество
В Роспотребнадзоре призвали продолжать соблюдать меры профилактики по COVID-19
Мир
В Словакии заявили о намерении платить за российский газ в евро
Мир
В Киеве простились с первым президентом Украины Кравчуком
Мир
В Пентагоне заявили об 11 случаях встречи армии США с НЛО
Мир
Путин и новый президент ОАЭ выразили настрой на развитие двусторонних отношений
Сюжет:

СК допросит сдавшихся боевиков, укрывавшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России (СК РФ) допросит сдавшихся украинских боевиков, укрывавшихся на заводе «Азовсталь». Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе СК.

Исходный вариант: начался вывоз раненых украинских боевиков с «Азовстали»
Скоро сложат оружие и последние оставшиеся на заводе вооруженные формирования, уверены эксперты

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе», — сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете также подчеркнули, что следователи установят личности каждого и проведут проверку на причастность к преступлениям против мирного населения.

16 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выход украинских военных, заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе раненых. Отмечалось, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

По данным на 12 мая, в Мариуполе находилось около 600 тяжелораненых националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не предпринимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022