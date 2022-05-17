СК допросит сдавшихся боевиков, укрывавшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

Следственный комитет России (СК РФ) допросит сдавшихся украинских боевиков, укрывавшихся на заводе «Азовсталь». Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе СК.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе», — сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете также подчеркнули, что следователи установят личности каждого и проведут проверку на причастность к преступлениям против мирного населения.

16 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выход украинских военных, заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе раненых. Отмечалось, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

По данным на 12 мая, в Мариуполе находилось около 600 тяжелораненых националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не предпринимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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