Следственный комитет (СК) РФ расследует факт обстрела села Безымено в Белгородской области со стороны Украины. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин 17 мая.

«Председатель Следственного комитета поручил зафиксировать и расследовать очередной факт обстрела населенного пункта в Белгородской области», — сказано в сообщении СК.

Об обстреле села ранее в этот день сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, есть один пострадавший, он получил ранение легкой степени тяжести. Также зафиксированы разрушения зданий.

Гладков добавил, что в настоящее время проводится оценка и подомовой обход территории. Разрушенные строения будут восстановлены в короткие сроки, заверил губернатор.

17 мая стало известно, что в Белгородской области за всё время проведения спецоперации по защите Донбасса от обстрелов со стороны украинских войск пострадал 281 дом, из них 126 уже восстановлены.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине.