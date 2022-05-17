Боец ММА Магомедов опроверг участие в драке на парковке у Казанского вокзала

Боец ММА Асхаб Магомедов опроверг свое участие в драке на парковке у Казанского вокзала, которая произошла почти месяц назад. Как заявил он «Известиям» 17 мая, у него действительно произошел конфликт с охранниками парковки, однако драки никакой не было.

Магомедов рассказал, что он очень опаздывал на поезд, до отправления которого оставалось пять-шесть минут, и не мог найти парковочное место. Парковка же у вокзала была перекрыта шлагбаумом, а на просьбу туда проехать сотрудники службы безопасности ему якобы в грубой форме отказали.

По словам бойца ММА, слева он увидел свободное место и решил припарковаться, однако задел при этом дорожный пластмассовый конус.

«Я его не заметил, проехал и остановился. Сопроводил людей до рейса. Прихожу обратно, стоят охранники и сотрудники полиции. Начался конфликт: зачем проехал и всё такое. Полицейские попросили меня пройти с ними в отделение, где я дал объяснительную и сказал, что могу восстановить этот пластмассовый конус, который не ломается, если надо, хоть десять таких конусов купить. Мой номер записали и, грубо говоря, отпустили», — объяснил Магомедов.

Однако когда он сел в свою машину, на его пути возникли шесть-семь охранников, которые не давали спортсмену выехать и потребовали денег. На что тот, выйдя из машины, ответил, что они могут обратиться за разъяснениями к сотрудникам полиции.

«По камерам видно, что никаких драк не было. Я оттолкнул человека — да. Также они — охранников было шесть, а я один — душили меня и всё такое. Конфликт произошел. После чего дали по рукам с охранником, и никаких претензий ни у меня, ни у сотрудника службы безопасности нет», — отметил Магомедов.

Ранее в мае в СМИ появились сообщения о том, что боец якобы незаконно проехал на парковку и сбил ограждение. А после этого — развязал конфликт с сотрудниками службы безопасности.

Магомедов уверен, что эта история всплыла в прессе спустя почти месяц из-за его участия в смертельном ДТП, которое произошло 6 мая. Тогда он ехал в машине в качестве пассажира, а за рулем был его друг, блогер Некоглай. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль KIA на большой скорости влетает в Porsche блогера. В МВД сообщили об одном погибшем и двух пострадавших в результате аварии.